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Tekirdağ'da Plakasız Motosiklet Sürüsüne Ceza

Tekirdağ'da Plakasız Motosiklet Sürüsüne Ceza
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Çorlu'da plakasını kapatan motosikletli, polis tarafından yakalanarak 20 bin 45 lira ceza aldı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde plakasını kapattığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosikletli, polis tarafından yakalandı. 20 bin 45 lira para cezası kesilen sürücünün 2 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

Salih Omurtak Caddesi üzerinde plakası kapalı vaziyette trafikte seyreden bir motosikletlinin, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kısa süre sonra sürücü E.Y., kullandığı motosiklet ile Kemalettin Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde polis tarafından yakalandı.

Trafik Büro ekipleri tarafından kontrollerde motosiklet sürücüsü E.Y.'ye, plakasını gizlediği, trafiği tehlikeye düşürdüğü ve sürücü belgesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 20 bin 45 lira para cezası kesildi. Ayrıca ceza puanını dolduran E.Y.'nin ehliyetine 2 ay geçici süreyle el konuldu.

Cezaların tatbik edilmesinin ardından motosiklet, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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