Tekirdağ'da Pastanede Yangın

Tekirdağ'da Pastanede Yangın
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir pastanede çıkan yangın, asansör kapısının elektrik panosundan kaynaklandı. Yangın kısa sürede çatıyı sardı, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 katlı pastanede çıkan yangın, asansör kapısının elektrik panosundan çıkmış.
Olay, dün öğlen saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerindeki 5 katlı Şar Pastanesi binasında meydana geldi. En üst katta çıkan yangında alevler kısa sürede binanın çatısını sardı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşayarak sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı.
Binada hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede yangının binanın asansör kapısının elektrik panosundan çıktığı belirlendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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