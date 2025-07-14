Tekirdağ'da Park Halindeki İki Minibüs Alev Alev Yandı

Tekirdağ'da Park Halindeki İki Minibüs Alev Alev Yandı
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Çorlu'da park halindeki iki minibüs çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde meydana geldi ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'da Çorlu'da park halindeki iki minibüs alev alev yandı.

Olay, gece saatlerinde Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Bakım Onarım 7. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, boş alanda uzun süredir park halinde bulunan minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikte bulunan park halindeki minibüse sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye çağırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iki araç da kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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