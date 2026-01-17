Haberler

Tekirdağ'da beton pompası alev topuna döndü

Tekirdağ'da beton pompası alev topuna döndü
Güncelleme:
Çorlu'da park halinde bulunan bir beton pompası bilinmeyen bir nedenle alev alarak hurdaya döndü. Yangın sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ Çorlu'da park halinde bulunan beton pompası alev alev yanarak hurdaya döndü.

Olay, Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi alt yola yakın mevkiide meydana geldi. Park halinde bulunan beton pompasının kabin kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Yangın sonrası araç hurdaya döndü.

Öte yandan, yanan aracın yanında bulunan bir karavan da yangın esnasında maddi zarara uğradı.

Polis tarafından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

