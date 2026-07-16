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Zincirleme kazaya karıştı, olay yerini terk etti: O anlar kamerada

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Tekirdağ'da seyir halindeki bir aracın park halindeki kamyonete çarparak kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Kamyonetin savrulmasıyla iki araç daha maddi hasar gördü.

Tekirdağ'da seyir halindeki bir aracın park halindeki kamyonete çarpıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Kamyonetin savrulması sonucu, park halindeki iki araç daha maddi hasar gördü.

Dün gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi, Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde bir araç park halindeki kamyonete arkadan çarptıktan sonra olay yerini terk etti. Savrulan kamyonetin çarptığı iki araç daha maddi hasara uğradı.

Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza anı ise an be an kameraya yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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