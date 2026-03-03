Haberler

Cadde ile sokağın kesişiminde çarpıştılar: 4 yaralı

Cadde ile sokağın kesişiminde çarpıştılar: 4 yaralı
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Halide Edip Adıvar Caddesi ile Ayan Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.U idaresindeki panelvan ile İ.D. idaresindeki otomobil cadde ile sokağın kesişiminde çarpıştı.

Yaşanan kazada, İ.D., H.E., S.P. ve F.U. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahısları hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
