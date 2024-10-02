Tekirdağ'da Panelvan Araç Tıra Çarptı: 12 Yaralı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde panalven aracın tıra arkadan çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alpullu Caddesi Çevreyolu kavşağında meydana geldi. Ö.B.'nin kullandığı 59 AHH 836 plakalı panelvan araç, Alpullu Caddesi Çevreyolu kavşağında, M.Ç. idaresindeki 67 SE 873 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekileri vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 12 kişi, sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ