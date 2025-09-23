Haberler

Tekirdağ'da Otomobil Yayaya Çarptı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan genç bir kıza çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralı genç kız hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da otomobilin, karşıdan karşıya geçen yaya genç kıza çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Millet Bahçesi mevkiinde meydana geldi. Eski itfaiye kavşağı yönüne seyreden T.D. idaresindeki 16 HB 373 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan E.T.'ye çarptı. Yaralanan genç kız, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
