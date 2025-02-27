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Tekirdağ'da Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.S.'nin idaresindeki 34 YM 5459 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Araç yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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