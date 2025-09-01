Tekirdağ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yaşanan kaza, Kapaklı Yıldız Caddesi ile Turgut Özal Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.E. idaresindeki otomobil ile E.E. kontrolündeki motosiklet iki caddenin kesişiminde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken durumu gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri E.E.'yi ambulans ile hastaneye kaldırırken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi. - TEKİRDAĞ