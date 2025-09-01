Tekirdağ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Tekirdağ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapaklı ilçesinde yaşanan trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yaşanan kaza, Kapaklı Yıldız Caddesi ile Turgut Özal Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.E. idaresindeki otomobil ile E.E. kontrolündeki motosiklet iki caddenin kesişiminde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken durumu gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri E.E.'yi ambulans ile hastaneye kaldırırken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında! Çöpe atıp alışverişe gitmiş

Kan donduran olay! Bebeğini çöpe atıp bakın ne yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkonda dehşete düşüren manzara: Görenler telefona sarıldı

Balkonda dehşete düşüren manzara: Görenler telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.