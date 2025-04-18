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Tekirdağ'da Otomobil Ağaca Çarparak Takla Attı, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da Otomobil Ağaca Çarparak Takla Attı, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarparak takla attı. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, ağaca çarpıp takla attığı anlar kameraya yansıdı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çorlu Havuzlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzeri (Türkgücü yolu) TESKİ su kuyuları mevkiinde meydana geldi. Türkgücü istikametine seyreden F.K. (28) idaresindeki 59 FB 552 plakalı otomobil, yokuştaki viraja yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak takla attı.

Kazayı fark eden civardaki TESKİ görevlileri, yaralı sürücünün yardımına koşarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans talebinde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından F.K. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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