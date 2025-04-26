Tekirdağ'da Oto Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Tekirdağ'da oto hırsızı tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen 2 ayrı oto hırsızlığı olayının şüphelisi yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Nisan 2025 günü Muratlı ilçesinde meydana gelen iki ayrı oto hırsızlığı olayıyla ilgili başlatılan çalışma kapsamında, Muratlı ve Süleymanpaşa ilçelerinde yapılan araştırma, güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışmaları sonucunda olayın şüphelisinin K.K. olduğu belirlendi.

Şüpheli K.K., Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık olayına konu olan araçlardan biri Muratlı, diğeri ise Süleymanpaşa ilçesinde bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli K.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.