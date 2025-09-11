Tekirdağ'da Otluk Arazide Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan otluk arazide çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yaşanan yangın, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 48. Sokak ile 77. Sokak arasında kalan otluk arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk arazi çevresinde bulunan çocukların attığı bir maddeden dolayı yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. - TEKİRDAĞ