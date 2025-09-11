Haberler

Tekirdağ'da Otluk Arazide Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Otluk Arazide Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapaklı ilçesindeki otluk arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çocukların attığı bir maddeden kaynaklandığı öğrenildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan otluk arazide çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yaşanan yangın, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 48. Sokak ile 77. Sokak arasında kalan otluk arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk arazi çevresinde bulunan çocukların attığı bir maddeden dolayı yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıldız futbolcudan Sergen Yalçın'ı kahreden haber

Sergen'i kahreden haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YÖK'ten el konulan Bilgi Üniversitesi ile ilgili açıklama

YÖK'ten el konulan özel üniversiteyle ilgili açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.