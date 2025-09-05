Tekirdağ'da Otluk Alanda Yangın: Fabrikalar ve Villa Tehdit Altında

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek fabrikalar ve bir villayı tehdit etti. Fabrikada çalışanlar ve villa tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde Veliköy Mahallesi Bağlık Oba mevkiindeki otluk alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, çevrede büyük endişeye yol açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun duman Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara kadar ulaştı. Fabrika yönetimleri, işçilerin sağlığını korumak amacıyla üretime ara vererek çalışanlarını evlerine gönderdi.

Alevler ayrıca otluk alana yakın bir villanın bahçesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle villa tahliye edilirken, yangın ekiplerin yaklaşık iki saat süren yoğun çalışmalarının ardından tamamen kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarına devam edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ