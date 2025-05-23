Tekirdağ'da Otelde Yangın: Hızlı Müdahale İle Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Otelde Yangın: Hızlı Müdahale İle Kontrol Altına Alındı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle otelde maddi hasar oluşurken, olay yerinde inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede otelin bazı bölümlerini sardı. Durumu fark eden çalışanlar ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otele hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin büyümesini engelleyerek yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın nedeniyle otelde maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti. Mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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