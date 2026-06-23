Tekirdağ'da ot yangını paniğe neden oldu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde şehir merkezine yakın bir alanda çıkan ot ve buğday yangını, kısa süreli paniğe neden olurken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hayrabolu ilçesine bağlı İlyas Mahallesi'nde Çıkrıkçı Yolu üzerinde şehir merkezine yakın bir noktada ot yangını çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla yükselen dumanlar çevredeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından vatandaşlar rahat bir nefes alırken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Aynı mahallede başka bir noktada buğday tarlasında yangın çıktı

Öte yandan mahallede aynı bölgede başka bir noktada ise buğday tarlasında yangın çıktığı ve ekiplerin müdahale ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı