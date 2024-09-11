Tekirdağ'da Operasyon: Tarihi Eser, Kaçak Tütün ve Silah Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Eylül 2024 tarihinde Kapaklı, Saray ve Marmaraereğlisi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda tarihi eser niteliği taşıyan taş, kaçak tütün, silah ve mühimmat ele geçirildi. Olaylarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kapaklı Yanıkağıl Mahallesi'nde E.H. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan taş, 1 adet 50'lik kompresör, 1 adet dolum makinesi, 28 kilo kıyılmış tütün ve bin 600 adet boş makaron ele geçirildi.

Saray Büyükyoncalı Mahallesi'nde E.M. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 1 adet av tüfeği, 1 adet kılıç, 1 adet kasatura, 1 adet pala ve 13 adet tabanca fişeği bulundu.

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde O.A. isimli şahsın aracında yapılan aramada ise 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Her üç olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ