Tekirdağ'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı

Tekirdağ'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde 7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde denize girmeyi yasakladı. Vatandaşların can güvenliği için dikkatli olmaları istendi.

Tekirdağ'da olumsuz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler ve kıyılardaki deniz durumu doğrultusunda, vatandaşların can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacıyla Tekirdağ Valiliği tarafından yeni bir karar alındı.

Yapılan açıklamada, Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi ile Şarköy ve Süleymanpaşa ilçeleri genelinde 7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde iki gün süreyle denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların yasaklara uyması ve can güvenlikleri için dikkatli olmaları istendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü

Ülke şokta! Askeri helikopter düştü, bakanlar öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evliliğini toparladı derken şok suçlama! Berk Oktay hakkında olay taciz iddiası

Eşi hamileyken yazmaya başladı! Fantezi mesajları ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.