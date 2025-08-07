Tekirdağ'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı

Tekirdağ'da olumsuz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler ve kıyılardaki deniz durumu doğrultusunda, vatandaşların can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacıyla Tekirdağ Valiliği tarafından yeni bir karar alındı.

Yapılan açıklamada, Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi ile Şarköy ve Süleymanpaşa ilçeleri genelinde 7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde iki gün süreyle denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların yasaklara uyması ve can güvenlikleri için dikkatli olmaları istendi. - TEKİRDAĞ