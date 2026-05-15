Emniyetten siber farkındalık buluşması

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, öğretmenler, veliler ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği programlarda dijital radikalleşme, siber suçlar, sosyal medya riskleri ve madde bağımlılığıyla mücadele konularında bilgilendirme yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğretmenler, veliler ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen programlarda dijital radikalleşme, siber suçlar, sosyal medya riskleri ve madde bağımlılığıyla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı'nın katılımıyla Süleymanpaşa ilçesinde bulunan özel bir kolejde öğretmen ve velilerle bir araya gelindi. Programda il genelindeki asayiş ve trafik konularının yanı sıra gençleri hedef alan dijital tehditler, çevrim içi radikalleşme, siber farkındalık ve sosyal medya kaynaklı güvenlik riskleri ele alındı.

Toplantıda ayrıca madde bağımlılığıyla mücadele, siber suçlar ve dijital ortamda çocukları bekleyen risk unsurları hakkında bilgilendirme yapılarak ailelerin bilinçli ve dikkatli hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı. Programda dijital çağın getirdiği risklere karşı doğru rehberlik ve bilinçli ebeveyn yaklaşımının çocukların güvenli geleceği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Öte yandan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aynı gün Süleymanpaşa Kız Yurdu'nda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileriyle de buluştu. "Narko Gençlik" projesi kapsamında gerçekleştirilen programda gençler için tehdit oluşturan yasaklı maddeler ve tehlikeli ortamlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programda ayrıca siber suçlarla mücadele, dijital ortamda gençleri bekleyen risk unsurları ve bu süreçte bilinçli hareket edilmesinin önemi anlatıldı. Emniyet yetkilileri, gençlerin huzur ve güvenliği için saha çalışmalarının ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
