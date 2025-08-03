Tekirdağ'da Narkoz Gazı Fabrikasında Patlama: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki narkoz gazı üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada, 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi'nde bulunan narkoz gazı üretim tesisinde meydana geldi. Fabrikanın narkoz gazı tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada, 45 yaşındaki vardiya amiri Hacı Ali Delal ile 25 yaşındaki elektrikçi Mehmet Aktaş yaşamını yitirdi.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, iki işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Fabrikanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, patlamanın nedenine ilişkin teknik ve kriminal inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ