Tekirdağ'da Narkotik Operasyonlarında Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde narkotik ve asayiş ekiplerinin sahadaki yoğun denetimleri sonucu çok sayıda uyuşturucu, silah ve aranan şahıs ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüklerinin koordinesinde özellikle Aydoğdu ve Hıdırağa mahallelerinde narkotik ve asayiş birimleriyle saha çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda, 14-16 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Operasyonlarda 180 gram uyuşturucu madde, 242 adet uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Toplam 39 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Ayrıca, uygulamalar sırasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 32 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve kamu huzurunu bozan her türlü faaliyete karşı denetimlerin artarak süreceğini kamuoyuna duyurdu. - TEKİRDAĞ