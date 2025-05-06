Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Röportaj adı altında sokaklarda terör estiriyorlar

Erdoğan'dan törene damga vuran çıkış: Sokaklarda terör estiriyorlar

Tekirdağ'da Narkotik Operasyonlarında 138 Şüpheli İşlem Gördü

Tekirdağ'da Narkotik Operasyonlarında 138 Şüpheli İşlem Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da gerçekleştirilen kapsamlı narkotik operasyonlarında 138 şüpheliye işlem yapılırken, 9 kişi tutuklandı. Operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

Tekirdağ'da son bir haftada gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 113 olayda 138 şüpheliye işlem yapılırken, 9 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu madde suçlarına yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttü. Bir haftalık dönemde 93 ayrı "Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma" (TCK 191/1) suçundan 113 kişiye, 20 ayrı "Uyuşturucu Madde Ticareti" (TCK 188/3) suçundan ise 25 kişiye adli işlem uygulandı.

Operasyonlarda toplam 113 ayrı olayda önemli miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Yapılan aramalarda 2 bin 414 gram bonzai, 1 bin 84 gram esrar, 6 bin 183 adet sentetik ecza ve ecstacy, 116 gram metamfetamin, 329 gram kokain, 125 gram eroin, 93 adet captagon ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 592 bin 195 TL, 3 bin 850 Euro ve 150 Dolar nakit para ile birlikte 9 adet tabanca da ele geçirildi.

Toplam 138 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bu kişilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı yürütülen mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Özel'i yumruklayan Tengioğlu'nun kızı: Ölmesi için dua ediyoruz

Saldırganın kızının babasıyla ilgili tek bir dileği var
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.