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Motosikletli sürücü 15 dakika arayla iki kaza geçirdi

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Tekirdağ Çorlu'da bir motosikletli sürücü, 15 dakika arayla iki ayrı kaza geçirdi. İlk kazasında bir evin duvarına çarpan sürücü. Kazanın ardından motosikletle olay yerinden ayrılan sürücü daha sonra park halindeki araçlara çarparak devrildi.

Tekirdağ Çorlu'da bir motosikletli 15 dakika arayla iki ayrı noktada geçirdiği kaza sonrası yaralandı.

15 DAKİKA İÇİNDE İKİ KAZA YAPTI

Gece yarısı yola çıkan T.B.'nin kullandığı 34 BEB 302 plakalı motosiklet, Hıdırağa Mahallesi Mehmet Pehlivan Sokak'ta bir evin duvarına çarptı. Daha sonra motosikletine binip kaza mahallinden ayrılan T.B., yaklaşık 15 dakika sonra Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi Mandıracı sapağı mevkiinde park halindeki iki otomobile çarptı.

BAYGIN HALDE BULUNDU

Kaza sonrası devrilen motosikletten düşen T.B. yaralandı. Yaralı ve baygın halde bulunan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Motosikletli sürücü 15 dakika arayla iki kaza geçirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıproject makine:

sevgili site yönetimi reklamlarda dolandırı reklamları yapılıyor

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