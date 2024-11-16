Motosikletli sürücü 15 dakika arayla iki kaza geçirdi
Tekirdağ Çorlu'da bir motosikletli sürücü, 15 dakika arayla iki ayrı kaza geçirdi. İlk kazasında bir evin duvarına çarpan sürücü. Kazanın ardından motosikletle olay yerinden ayrılan sürücü daha sonra park halindeki araçlara çarparak devrildi.
Tekirdağ Çorlu'da bir motosikletli 15 dakika arayla iki ayrı noktada geçirdiği kaza sonrası yaralandı.
15 DAKİKA İÇİNDE İKİ KAZA YAPTI
Gece yarısı yola çıkan T.B.'nin kullandığı 34 BEB 302 plakalı motosiklet, Hıdırağa Mahallesi Mehmet Pehlivan Sokak'ta bir evin duvarına çarptı. Daha sonra motosikletine binip kaza mahallinden ayrılan T.B., yaklaşık 15 dakika sonra Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi Mandıracı sapağı mevkiinde park halindeki iki otomobile çarptı.
BAYGIN HALDE BULUNDU
Kaza sonrası devrilen motosikletten düşen T.B. yaralandı. Yaralı ve baygın halde bulunan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.