Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kuryenin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı kurye, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kuryenin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden bir otomobil, cadde üzerinde otogar yönüne dönüş alan motosikletli ile çarpıştı. Kaza sonrası motosikletten savrulan kurye yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motokuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

