Tekirdağ'da motosikletin çarptığı kadın yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olay sonrası yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Orduevi mevkiinde meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı istikametinden Atatürk Meydanı yönüne seyreden Özgün B.'nin kullandığı 59 ANA 805 plakalı motosiklet, yoldan geçen Şevkan A.'ya çarptı. Motosikletin çarpması sonrası yere yığılan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı yaya, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Frene bastım ama motosiklet durmadı"

Kazayla ilgili konuşan motosiklet sürücüsü Özgün B., "Ben Çeşme durağına doğru ilerlerken, hanımefendi benim geldiğim istikamette hiç bakmadan yola çıktı. Frene bastım ama motor durmadı" diye konuştu.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

