Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Kazasında Bir Kişi Yaralandı

Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Kazasında Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kadın yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi Levent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki kavşakta 59 AHJ 512 plakalı otomobil ile bir motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet devrilirken üzerinde bulunan iki kadın yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Transfer tahtaları açılan Kayserispor 1 saatte 8 transferi açıkladı

Transfer tahtaları açıldı, 1 saatte tam 8 transfer açıkladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.