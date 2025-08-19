Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Hisar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 59 ACG 393 plakalı otomobil ile M.D.S. (24) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
