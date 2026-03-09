Haberler

Çorlu'da feci kaza: 2 yaralı

Çorlu'da feci kaza: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorlu'da meydana gelen kazada, motosiklet ile panelvan minibüs çarpıştı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde panelvan minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kömür Pazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Borsa mevkiine doğru seyreden E.K.'nin (21) kullandığı motosiklet ile Fidanlık Sokak'tan gelen C.G. idaresindeki panelvan minibüs çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü E.K. ve arkasında bulunan Y.T. (16) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Panelvan sürücüsü C.G. ifadesi için karakola götürüldü. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Bir ilimiz güne depremle uyandı! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rihanna'nın evine kurşun yağmuru

Korku dolu anlar! Rihanna'nın evine kurşun yağmuru
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı
İran, ülkenin en büyük petrol rafinerisini vurdu

İran ülkenin kalbini İHA ile vurdu! Bölgeden dumanlar yükseliyor
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var

İran düştükten sonra olacağı söyledi: Suudi Arabistan'ın...
Rihanna'nın evine kurşun yağmuru

Korku dolu anlar! Rihanna'nın evine kurşun yağmuru
Fenerbahçe'ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar

Tarihi galibiyetin ardından kötü haber: Gelecek hafta olmayacağım
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi

Daha fazla kaçamadılar! Avrupa kentinin havalimanında yakalandılar