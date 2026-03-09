Çorlu'da feci kaza: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde panelvan minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kömür Pazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Borsa mevkiine doğru seyreden E.K.'nin (21) kullandığı motosiklet ile Fidanlık Sokak'tan gelen C.G. idaresindeki panelvan minibüs çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü E.K. ve arkasında bulunan Y.T. (16) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Panelvan sürücüsü C.G. ifadesi için karakola götürüldü. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı