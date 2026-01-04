Haberler

Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

İddiaya göre; İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyir halinde olan Melih E. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Remzi Ö. adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya, yüzünden ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken, çevrede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Yaralı, daha sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
