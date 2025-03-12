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Tekirdağ'da Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı
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Muratlı ilçesinde, önünde seyreden hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde önünde seyreden hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde önünde seyreden hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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