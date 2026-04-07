Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan B. yola savruldu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobilin ön kısmında hasar oluştuğu, tampon parçalarının yola savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı