Çarpıştığı arabanın üzerinden takla attı: O anlar kamerada
Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çarpıştığı otomobilin üzerinden takla atarak yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz günlerde Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Atatürk Meydanı kavşağında meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden M.S.'nin kullandığı motosiklet ile Boyacılar Sokak'tan Şinasi Kurşun Caddesi yönüne geçiş yapan E.G. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosikletten savrulan M.S. yaralandı. Ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ