Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Genç Kadın Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli genç kadın kaza yaptı.

Kaza, gece saatlerinde Salih Omurtak Caddesi üzeri Alipaşa, Kazımiye ve Muhittin Mahalleleri üçgeni olarak bilinen Asri Mezarlık dönel kavşağında meydana geldi. Çarşı istikametine seyrederken dönel kavşağa giren Hande P.'nin kullandığı motosiklet, kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sağlık görevlisinden örnek davranış

Kendi arabasıyla tesadüfen kazaya denk gelen Acil Sağlık görevlisi Batuhan Meriç, duyarlılık örneği göstererek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yaralanan genç kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hande P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ