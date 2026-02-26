Haberler

Motosiklet dönüş yapan kamyonete ve park halindeki otomobile çarpıp takla attı

Tekirdağ Çorlu'da motosikletli, kontrolünü kaybederek dönüş yapan bir kamyonete ve park halindeki otomobile çarptı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da kontrolünü kaybeden motosikletli, kamyonete ve park halindeki otomobile çarptı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Eski kiler yönüne yokuş aşağı seyreden S.T.B.'nin kullandığı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönüş yapan kamyonete ve sonrasında park halindeki bir otomobile çarptı.

Motosikletten savrulan sürücü yere düşerek yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
