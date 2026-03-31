Tekirdağ'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazanın nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 00.00 sıralarında Değirmenaltı Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 MA 2029 plakalı motosiklet ile 59 ANB 744 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet sürücüsü de yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan motosikletlerde maddi hasar meydana geldi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
