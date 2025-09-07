Tekirdağ'da Motosiklet ile Panelvan Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da panelvan minibüsle çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı.

Şinasi Kurşun 14. Sokak ile Bağlariçi 3. Sokak ayrımında meydana geldi. Şinasi Kurşun 14. Sokak'tan çıkan N.Ö.'nün kullandığı kapalı kasa panelvan minibüs ile Şinasi Kurşun Caddesi'nde yokuş yukarı seyreden M.F.S.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü M.F.S. ve arkasında yolcu olarak bulunan Y.E.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ