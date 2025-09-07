Haberler

Tekirdağ'da Motosiklet ile Panelvan Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Motosiklet ile Panelvan Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, panelvan minibüs ile çarpışan motosiklet devrildi. Motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şinasi Kurşun 14. Sokak ile Bağlariçi 3. Sokak ayrımında meydana geldi. Şinasi Kurşun 14. Sokak'tan çıkan N.Ö.'nün kullandığı kapalı kasa panelvan minibüs ile Şinasi Kurşun Caddesi'nde yokuş yukarı seyreden M.F.S.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü M.F.S. ve arkasında yolcu olarak bulunan Y.E.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

