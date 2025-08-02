Tekirdağ'da Meyve ve Sebze Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tekirdağ'da Meyve ve Sebze Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meyve ve sebze yüklü bir kamyonun bariyerlere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası ürünler yola saçıldı ve trafik normale döndü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meyve ve sebze yüklü bir kamyonun bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada kasadaki ürünler yola saçıldı.

Kaza, D-110 Karayolu Yeniçiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ö.T. idaresindeki 59 ABL 537 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp devrildi. Meyve ve sebze dolu kasanın devrilmesiyle birlikte ürünler çevreye saçıldı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Ö.T.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyonda yolcu olarak bulunan L.T. ve Ş.T. ise yaralı olarak Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün cenazesi aynı hastanenin morguna konulurken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından karayolunda trafik normale döndü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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