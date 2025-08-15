Tekirdağ'da Metruk Evde Yangın, Yanındaki Eve Sıçradı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde metruk bir evde çıkan yangın, yanındaki iki katlı eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde metruk bir evde yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, yanındaki iki katlı eve de sıçradı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında evlerde hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
