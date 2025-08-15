Tekirdağ'da Metruk Evde Yangın, Yanındaki Eve Sıçradı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde metruk bir evde çıkan yangın, yanındaki iki katlı eve sıçradı.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde metruk bir evde yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, yanındaki iki katlı eve de sıçradı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında evlerde hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ