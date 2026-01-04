Haberler

Tekirdağ'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu

Tekirdağ'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, bazı masaj salonlarında fuhuş faaliyetleri tespit edildi. 45 masaj salonu denetlendi, 11 iş yeri hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, masaj salonlarına yönelik yürütülen uygulamalarda fuhuş faaliyetleri ortaya çıkarıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde denetimler yapıldı. Uygulamalarda 45 masaj salonu denetlenirken, 160 şahsın UYAP ve GBT sorgusu gerçekleştirildi, 11 iş yeri hakkında işlem tesis edildi.

Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren 2 masaj salonunda, masöz olarak çalışan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Olayla ilgili işletme sahibi 2 şüpheli şahıs hakkında 'fuhuşa yer temini ve aracılık etme' suçundan adli işlem başlatılırken, 4 mağdur şahıs hakkında idari işlem uygulandı.

Denetimler sırasında ayrıca bazı işletmelerde ruhsatsız faaliyet yürütüldüğü, ruhsata aykırı alkol sunumu yapıldığı, kapalı alanlarda sigara içildiği, mesul müdür olmadan faaliyet gösterildiği ve belgesiz masaj hizmeti verildiği belirlendi. Tespit edilen ihlallerle ilgili işletmelere idari yaptırımlar uygulandı.

Tekirdağ genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız şekilde sürdürüleceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler

Komşudan Trump'ın tehdidi sonrası dikkat çeken adım! Fişi çektiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
Gülistan Doku dosyasında kritik detay: Faillerden biri bize ulaştı

Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Faillerden biri bize ulaştı
Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti

Silahlarla gövde gösterisi yapıp Trump'a seslendiler
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
İsviçre'de yılbaşı gecesi çıkan yangında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsviçre'deki bar yangınında ölenlerden biri Türk vatandaşı
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular