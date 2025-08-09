Tekirdağ'da Malkara'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Malkara ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına Malkara İtfaiyesi, Orman İşletme ekipleri ve köylüler hızla müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 50 dönümlük makilik alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ilgili kurumlar tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, özellikle yaz aylarında doğada ateş yakma konusunda vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.

Yangının çevredeki tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınması, olası daha büyük bir felaketin önüne geçti. - TEKİRDAĞ