Tekirdağ'da makaron ve tütün ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince makaron ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi İlyas Mahallesi'nde S.A. isimli şahsın iş yeri ve deposunda yapılan aramada; 27 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 30 bin adet bandrolsuz boş makaron ve 84,7 kilogram açık tütün ele geçirildi. Şahsa işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ