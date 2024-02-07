Tekirdağ'da makaron ve tütün ele geçirildi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yapılan operasyonda, bir iş yerinde ve depoda yapılan aramada, büyük miktarda makaron ve tütün ele geçirildi. Şahsa işlem yapıldı.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince makaron ve tütün ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi İlyas Mahallesi'nde S.A. isimli şahsın iş yeri ve deposunda yapılan aramada; 27 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 30 bin adet bandrolsuz boş makaron ve 84,7 kilogram açık tütün ele geçirildi. Şahsa işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ