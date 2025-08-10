Tekirdağ'da LPG'li Araç Yangını Tarla Yangınına Neden Oldu

Tekirdağ'da LPG'li Araç Yangını Tarla Yangınına Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ-Malkara kara yolunda seyir halindeki LPG'li bir otomobil alev aldı. Alevler, aracın yanında bulunan buğday tarlasına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için harekete geçti.

Tekirdağ- Malkara kara yolunda seyir halindeki LPG'li bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Olay, Kınıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ'dan Malkara yönüne ilerleyen, plakası öğrenilemeyen LPG'li araç, hızla alevlere kapıldı. Alevler, aracın yanında bulunan buğday tarlasına sıçrayarak yangının büyümesine neden oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hem otomobildeki hem tarladaki yangını kontrol altına almaya çalıştığı öğrenildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Diyanet'ten programda kullanılan 'Allah baba' ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı

Diyanet TV canlı yayınında kullanılan ifade sonrası işlem başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni! Ateş topları da görülecek

Yalnızca 2 gün kaldı! Gökyüzü ateş toplarıyla kaplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.