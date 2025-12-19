Haberler

Kamyonun metrelerce sürüklendiği kazadan emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu

Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, kum yüklü hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak devrildi. Şoför Mehmet Kopuz, emniyet kemerinin hayatını kurtardığını açıkladı.

Tekirdağ Çorlu'da bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenen kum yüklü hafriyat kamyonu tarlaya devrildi. Kamyon şoförü Mehmet Kopuz, feci kazayı burnu bile kanamadan atlatmasını emniyet kemeri takmasına borçlu olduğunu dile getirdi.

Hatip Mahallesi Çorlu çevre yolu üzeri Karatepe mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden Mehmet Kopuz idaresindeki kum yüklü hafriyat kamyonu, iddiaya göre, sollama esnasında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenen kamyon, tarla kenarına devrildi. Kamyon şoförü Mehmet Kopuz, devrilen araçtan yara almadan sağ salim çıktı.

Kazayla ilgili konuşan Kopuz, "Bu olaydan yara almadan kurtulmamı, emniyet kemerine bağlıyorum. Emniyet kemerini takmasam camdan fırlardım" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
