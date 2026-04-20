Haberler

Kaza yapan otomobil alev topuna döndü: Yol trafiğe kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Kaza sonrası alev topuna dönen otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Kaza, Çerkezköy - Kapaklı karayolu üzeri OSB üst geçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kapaklı ilçesi istikametinde ilerleyen bir otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı. Otomobil kaza sonrası alev topuna döndü. Araçtan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtan yükselen alevleri kontrol altına alırken polis ekipleri de bu süreçte yolu trafiğe kapattı.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmazken kaza yapan otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

