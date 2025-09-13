Tekirdağ'da Kışlık Yakacak Hazırlayan Kadın Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da kışlık yakacak hazırlayan kadının, sunta kesme diskinden fırlayan tahta parçası yüzüne çarpıp yaralanmasına neden oldu.

Olay, Hıdırağa Mahallesi 'Kore mahallesi' diye de bilinen Kalealtı Kümeevler mevkiinde meydana geldi. 50 yaşındaki C.Ç. isimli kadın, evinin bahçesinde kışlık yakacak hazırlamak için çalışmaya başladı. Kadının parçalamak istediği tahta, ahşap sunta kesme diskinden fırlayarak yüzüne isabet etti.

Yaralanan C.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ