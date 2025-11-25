Tekirdağ'da Kış Lastiği Denetimleri Başladı

Trafik ekipleri, kış lastiği zorunluluğu kapsamında yük ve yolcu taşıyan araçlarda denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 15 Kasım 2025 ile 15 Nisan 2026 tarihleri arasında yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği kullanımının zorunlu olduğunu hatırlatarak hem şehir merkezinde hem de şehirlerarası otobüs terminalinde denetimler yaptı. Sürücülere el broşürleri dağıtan ekipler, kış mevsiminde uyulması gereken sürüş kuralları, düşük hava sıcaklıklarında fren mesafesinin uzaması, araç kontrolünün azalması ve güvenli sürüş için lastik diş derinliği ile hava basıncı kontrollerinin önemine dikkat çekti.

Ekiplerin bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte kesintisiz devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ