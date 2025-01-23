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Tekirdağ'da Kiralık Ev ve Araç Denetimi: 18 İşletmeye İdari Yaptırım

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, 67 ekip ve 274 personelle kiralık ev, otel, apart ve araç firmalarını denetledi. Denetimlerde 90 otel ve 69 kiralık araç firması kontrol edilirken, ruhsatsız faaliyet gösteren 5 işletme mühürlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 67 ekip ve 274 personelle; kiralık ev, otel, apart ve kiralık araç firmaları denetlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 67 ekip ve 274 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada; günübirlik kiralanan ev, otel, apartlar ve kiralık araç firmaları denetlendi.

Uygulamada 90 otel, pansiyon, apart ve 69 kiralık araç firması denetlendi. 1 iş yerinin işletme sahibi veya mesul müdür bulunmadan faaliyet gösterdiği, 1 iş yerinde kimlik bildirim sistemine giriş yapılmadığı, 8 iş yerinde 17 çalışanın kimlik bildiriminin yapılmadığı, 3 iş yerinde 7 çalışanın yaka kartı takmadığı tespit edilerek idari işlem uygulandı. 5 işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek mühürleme işlemi yapılarak faaliyetlerine son verildi. Toplam 18 iş yerine idari yaptırım uygulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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