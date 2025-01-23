Tekirdağ'da Kiralık Ev ve Araç Denetimi: 18 İşletmeye İdari Yaptırım
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, 67 ekip ve 274 personelle kiralık ev, otel, apart ve araç firmalarını denetledi. Denetimlerde 90 otel ve 69 kiralık araç firması kontrol edilirken, ruhsatsız faaliyet gösteren 5 işletme mühürlendi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 67 ekip ve 274 personelle; kiralık ev, otel, apart ve kiralık araç firmaları denetlendi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 67 ekip ve 274 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada; günübirlik kiralanan ev, otel, apartlar ve kiralık araç firmaları denetlendi.
Uygulamada 90 otel, pansiyon, apart ve 69 kiralık araç firması denetlendi. 1 iş yerinin işletme sahibi veya mesul müdür bulunmadan faaliyet gösterdiği, 1 iş yerinde kimlik bildirim sistemine giriş yapılmadığı, 8 iş yerinde 17 çalışanın kimlik bildiriminin yapılmadığı, 3 iş yerinde 7 çalışanın yaka kartı takmadığı tespit edilerek idari işlem uygulandı. 5 işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek mühürleme işlemi yapılarak faaliyetlerine son verildi. Toplam 18 iş yerine idari yaptırım uygulandı. - TEKİRDAĞ