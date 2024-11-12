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Tekirdağ'da Kimyasal Fabrikada Patlama: Yaralanan Yok

Tekirdağ'da Kimyasal Fabrikada Patlama: Yaralanan Yok
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir kimyasal fabrikasında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Şans eseri yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kimyasal fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, paniğe neden olan patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Patlama, dün gece İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimyasal fabrikasının havuz kısmında henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı patlama yaşandı. Şans eseri kimse yaralanmazken, işçiler fabrikadan tahliye edildi. İhbar üzerine fabrikaya sağlık, itfaiye, emniyet ve Tredaş ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Civardaki yerleşim yerlerinden duyulan patlama, vatandaşları tedirgin etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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