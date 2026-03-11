Haberler

Tekirdağ'da feci kaza: Çöp toplayan kadın kamyonun altında can verdi

Tekirdağ'da feci kaza: Çöp toplayan kadın kamyonun altında can verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, çöp toplarken bir kamyonun altında kalan 59 yaşındaki Hacer Cidem hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kamyonun altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

Kaza, İlyas Mahallesi Hasan Yılmaz Kurt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde çöp topladığı öğrenilen Hacer Cidem (59), seyir halinde olan ve S.K. yönetimindeki 59 HB 169 plakalı kamyonun altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Hacer Cidem'in cenazesi otopsi işlemleri için Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hizbullah'dan İsrail'e roket saldırısı!

İsrail'i şoke eden saldırı! Roketler geceyi aydınlattı
Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır

Rusya'dan Orta Doğu çıkışı! Hedeflerinde iki ülke var
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Duruşmadan çıktı, adliye önünde kalbinden bıçakladı
Hizbullah'dan İsrail'e roket saldırısı!

İsrail'i şoke eden saldırı! Roketler geceyi aydınlattı
Sadettin Saran'dan Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler

Lookman, En-Nesyri ve Jhon Duran için canlı yayında olay sözler
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı

İran füzelerinden kaçacak yer kalmadı! Yatağını atan buraya sığındı