Tekirdağ'da Kahvehanede Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kahvehanede meydana gelen silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kahvehanede bir kişiyi silahla yaralayıp böyle kaçtılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, saat 19.50 sıralarında Muradiye Mahallesi Derman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşı ile birlikte bahse konu adresteki kahvehaneye giderek önce mekanın camlarını kıran Ö.D., daha sonra içeri girerek B.E.'ye saldırıp silahla bir el de ateş etti. Ö.D. ve yanındaki şüpheli, kavganın ardından olay yerinden uzaklaştı.

Karnından yaralanan B.E. ise, olay yerine gelen ambulansla önce Muratlı Devlet Hastanesi'ne, oradaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.